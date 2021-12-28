Что произошло в ночь на 28 декабря в Краснодарском крае

Последние новости на 28 декабря

Рассказываем, что произошло в ночь на 28 декабря.

В Краснодаре при взрыве газового баллона пострадали четыре человека. Взрыв произошел на территории гаражного кооператива.

Эксперты назвали город на Черноморском побережье с самыми низкими ценами на жилье. Самая дорогая недвижимость - в Сочи.

Какие тайны хранит знаменитый санаторий Орджоникидзе в Сочи. Там найдены противорадиационные укрытия и даже подземный фуникулер.

Таинственная женщина едва не похитила ученицу 4-го класса на Кубани. Неизвестная подошла к девочке около остановки.

Сразу семь медиков ответят за смерть пациентки в Краснодаре. Судебное разбирательство вышло на финишную прямую.