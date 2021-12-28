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Общество28 декабря 2021 3:43

Что произошло в ночь на 28 декабря в Краснодарском крае

Что произошло в ночь на 28 декабря на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости на 28 декабря

Последние новости на 28 декабря

Рассказываем, что произошло в ночь на 28 декабря.

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