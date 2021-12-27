В полуфинал конкурса «Флагманы образования. Школа» вышли 14 команд Кубани

14 школьных команд из Краснодарского края вышли в полуфинал национального конкурса. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Минпросвещения РФ подвели предварительные итоги национального конкурса «Флагманы образования. Школа», который проходит в рамках проекта «Образование». По итогам первого отборочного тура в полуфинал вышли 14 школьных команд из Краснодара, Анапы, Сочи, Кропоткина, Новороссийска, а также из Славянского, Приморско-Ахтарского, Новокубанского и Динского районов. Участники показали отличные результаты в дистанционном тестировании на функциональную грамотность, общие знания и управленческие навыки. Как сообщили в администрации региона, Краснодарский край вошел в десятку регионов-лидеров по числу полуфиналистов в стране.

- В каждую команду входят четыре человека: руководитель образовательной организации и его заместитель, классный руководитель, педагог-предметник, - рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Далее в восьми федеральных округах пройдут очные полуфиналы, путевки в финал получит сотня команд-победителей.