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Общество28 декабря 2021 4:11

Погода в Краснодаре 28 декабря 2021: над городом нависнут тучи

В Краснодаре 28 декабря ожидается пасмурная и сырая погода
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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К вечеру дождь прекратится

К вечеру дождь прекратится

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 28 декабря. Над городом нависнут тучи. Дождь ожидается ночью и утром.

- 28 декабря в Краснодаре ожидается переменная облачность. Ночью и утром умеренный дождь, днем небольшой. Ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с, ночью временами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +9…+11, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

29 и 30 декабря в Краснодаре будет сухо. Воздух прогреется до 12 градусов тепла.