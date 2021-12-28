Погода в Краснодаре 28 декабря 2021: над городом нависнут тучи

К вечеру дождь прекратится Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 28 декабря. Над городом нависнут тучи. Дождь ожидается ночью и утром.

- 28 декабря в Краснодаре ожидается переменная облачность. Ночью и утром умеренный дождь, днем небольшой. Ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с, ночью временами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +9…+11, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

29 и 30 декабря в Краснодаре будет сухо. Воздух прогреется до 12 градусов тепла.