Краснодар сковали багровые заторы

В Краснодаре багровые заторы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предновогодняя суета сказалась и на городском трафике. В понедельник 27 декабря в Краснодаре заторы сковали практически все городские улицы. В первую половину дня движение было затруднено преимущественно в центре краевой столицы и на подъездах к крупным торговым центрам. После обеда и ближе к вечеру на дорожной карте багровым окрасились дороги спальных микрорайонов.

Сервис «Яндекс.Карты» присудил положению дел на городских дорогах 10 баллов, а это наивысшая степень оценки сложности. По данным аналитиков, движение остановилось на улицах Красная, Рашпилевская, Октябрьская, Ленина, Северная, Орджоникидзе, Постовая, Седина и Кубанской Набережной. Горожане, работающие в центре, потратили на дорогу домой в отдаленные микрорайоны не менее часа.

Парализовано было движение на Новороссийской, Школьной, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Солнечной, 1-го Мая, Московской, Старокубанском кольце и на Уральской.

Наблюдались заторы и на выездах из Краснодара. Вереницы автомобилей растянулись на километры на Восточном и Западном обходах, на Красных Партизан и на Ростовском шоссе.