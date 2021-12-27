Игорь Дяченко покинул пост мэра Новороссийска. Фото: dyachenko_nvrsk

Последний понедельник уходящего года стал и последним рабочим днем для Игоря Дяченко. 27 декабря чиновник покинул пост мэра города-героя. В своем Instagram-аккаунте экс-градоначальник обратился к жителям города. Он поблагодарил новороссийцев за тесное и плодотворное сотрудничество.

- За 5 лет мы с вами смогли выстроить не только конструктивный диалог, но и, что самое важное, научились вместе оперативно решать основные вопросы жизни города. Это была по-настоящему командная работа, слаженная и четкая, - написал в соцсетях Игорь Дяченко.

Пост главы города Новороссийска займет Андрей Кравченко, которого 24 декабря выбрали депутаты городской Думы. Инаугурация нового глава города-героя состоится 29 декабря.