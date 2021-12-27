Жители трех микрорайонов Краснодара остались без теплоснабжения

Жители Краснодара остались без света и тепла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители КСК, КМР и центра Краснодара вечером 27 декабря остались без теплоснабжения. В их домах отключили как отопление, так и горячую воду. Как сообщили в пресс-службе АТЭК причина отключений в работах по замене запорной арматуры в тепловых камерах, которые уже проведены и восстанавливается подача тепла в жилые дома краснодарцев.

— Признаками такого сбоя является снижение температуры батарей и перебои в подаче воды. Специалисты ресурсоснабжающей организации проводят ремонтные работы. Сейчас они на завершающем этапе. К концу дня подача теплоснабжения в жилые и нежилые помещения будет восстановлена, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в течении дня в разных точках краевого центра наблюдались перебои с электроснабжением. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Центральном и Западном округах. Как сообщили в ЕДДС, без света остались почти 3000 человек, из них почти 1000 детей. Социальные объекты в зону отключений не попали. Электроснабжение было восстановлено с помощью резервных схем.