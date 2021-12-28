Полицейские Сочи раскрыли схему продажи поддельных сертификатов вакцинации

В Сочи задержана местная жительница по подозрению в продаже поддельных сертификатов Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Сочи полицейские раскрыли преступную схему продажи поддельных сертификатов вакцинации. Чтобы вывести преступников на чистую воду, сотрудники местного УВД выступили в роли закупщиков. За 14 тысяч рублей стражи порядка получили QR-коды, которые также были внесены в их кабинеты на портале "Госуслуги".

- По подозрению в совершении преступления была задержана 35-летняя жительница Сочи. Женщина не имела ранее судимостей и не состоит на профучете, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации в России предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы.