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Происшествия27 декабря 2021 23:00

На Кубани гаишник сдал водителя, который предлагал ему 15 000 рублей

Пьяный водитель путем подкупа пытался уйти от ответственности
Евгения ХАЛИКОВА
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На Кубани нетрезвый водитель пытался дать взятку гаишнику

На Кубани нетрезвый водитель пытался дать взятку гаишнику

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининском районе местный 40-летний житель сел пьяным за руль. Нетрезвого водителя остановил патруль постовой службы. Правонарушитель попытался уйти от административной ответственности и предложили инспектору взятку.

- При личной беседе мужчина предложил 15 тысяч рублей за увод его от ответственности, а именно за не привлечение его за управление транспортным средством в нетрезвом виде, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что любитель выпить за рулем уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим за воровство, наркоторговлю и причинение вреда здоровью средней тяжести. Теперь мужчине придется ответить еще и за дачу взятки должностному лицу при исполнении.