На Кубани сотрудник полиции избил человека

Полицейского обвинили в нападении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кущевском районе полицейские разбираются в деле, в котором замешан их коллега. 26-летний житель поселка Комсомольский обвинил сотрудника полиции в нападении на него. Как стало ясно из дела, это произошло еще 27 ноября, в начале второго ночи. Полицейский по причинам, которые сейчас устанавливает следствие, приехал домой к ранее судимому мужчине и жестоко его избил.

- В ходе проверки материала установлено, что на почве возникших неприязненных отношений полицейский и неустановленное лицо причинили телесные повреждения жителю поселка Комсомольский. В своем заявлении гражданин просит привлечь к уголовной ответственности полицейского, - рассказал «КП»-«Кубань» источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребра, ушибы и ссадины.

Известно, что подозреваемый в нападении полицейский пришел служить в органы в 2014 году. Материалы переданы в следственный отдел СУ СК по Кущевскому району для проведения процессуальной проверки и принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.