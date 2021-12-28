Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 декабря 2021 года

Жители Сочи проведут несколько часов без света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 28 декабря запланированы веерные отключения электроэнергии. Чтобы местные жители не оказались застигнутыми врасплох, электрики опубликовали адреса, где в течение нескольких часов не будет света.

В Адлерском районе в результате ремонтно-профилактических работ без благ цивилизации останутся жители улиц: Витебская, Комарова, Нагуляна, Петровская, Светогорская, Банановая, 10 лет Октября, Петрозаводская, Батайская, а также обитатели садовых товариществ «Горный сад», «Товарищ», «Сигнал», «Авиатор», «Галицино» и сел Лесное и Монастырь.

В Хостинском районе будут обесточены улицы Тургенева и Учительская.

Центральный район также в списках «Сочинских электросетей». Здесь работы запланированы на улицах Чебрикова, Туапсинская, Кавказская, переулке Трунова и в садовом общества «Заря».

В Лазаревский район электрики приедут рано утром. В течение нескольких часов - с 8.00 до 19.00 - не будет света в домах аулов Хаджико, Калеж и в поселке Тихоновка.