В Новороссийске загорелся частный дом. Фото: alekseioderov

В Новороссийске загорелся частный дом. Возгорание заметили соседи, они и вызвали на место чрезвычайного происшествия пожарных.

- В 21.47 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании на улице Пенайская, к месту были отправлены подразделения гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожарные прибыли к горящему дому к 21.56. К этому времени огнем была охвачена площадь 200 кв.м. В тушении пожара задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники.