Минкульт обнаружил необоснованные расходы Кубанского казачьего хора в 125 млн рублей

Кубанский казачий хор незаконно потратил 125 млн рублей. Это были деньги из средств краевого бюджета и президентского гранта. Проверку провел минкульт после скандала из-за разделения хора и танцоров.

- Зафиксированы неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета на 125 млн. Еще 2 млн были неправомерно потрачены из президентского гранта, - сообщают «Юга.ру» со ссылкой на официальный документ.

Эксперты не подтвердили шесть концертов на сумму 79 млн рублей. Также нашли фиктивные выплаты и незаконные премии. Согласно документу, всё перечисленное попадает под статью о причинении ущерба федеральному бюджету. Проверка продолжается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что руководитель Кубанского казачьего хора незаконно назначил заместителем своего внука. При внеплановой проверке минкульта выяснилось, что полномочия переданы без существующих на то прав.