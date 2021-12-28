В Краснодаре после аварии восстановили теплоснабжение в домах более 40 тысяч жителей

Тепло вернули в дома

Вечером 27 декабря произошла утечка на магистральном теплопроводе в 1-м проезде Заречном. В результате аварии без отопления остались 223 многоквартирных дома.

- Более 40 тысяч жителей остались без теплоснабжения. В зону отключений попали 32 соцобъекта. Утечка произошла из-за износа теплопровода, - отметили ЕДДС города.

В администрации Краснодара добавили, что отключение отопления и горячего водоснабжения в микрорайонах Комсомольском по улице Бородинской, КСК и в части центра города произошло из-за того, что вышла из строя запорная арматура в тепловых камерах.

Ночью 28 декабря отопление начали возвращать в квартиры краснодарцев. По данным на 6 утра, авария полностью устранена.