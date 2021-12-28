В Сочи открыли новую игровую площадку

Игровую площадку построили в парке 80-летия Краснодарского края рядом со школой № 44. Фото: пресс-служба городской администрации

В Центральном районе Сочи открыли новую игровую площадку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Игровую площадку построили в парке 80-летия Краснодарского края рядом со школой № 44.

– Это была просьба жителей района. Здесь проживает много детей младшего и среднего возраста. Совместными усилиями с депутатами Городского Собрания Сочи, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» глава Центрального района Сочи Инна Казанкова.

В администрации Сочи заверили, что площадка построена в рамках благоустройства парка, с учетом всех правил и с привлечением квалифицированного подрядчика.

– Нами организована геодезическая съемка, расчистка, планирование и размещение объекта. Мэрия Сочи и Городское Собрание тщательно следили за тем, чтобы мероприятия проводились качественно и в срок. Уверен, что теперь игровая площадка прослужит долгое время, – сказал заместитель председателя Городского Собрания Сочи Темур Эйнатов.