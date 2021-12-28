Итоги Года науки и технологий подвели в Государственном морском университете имени адмирала Ушакова

Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

7 патентов и свидетельств на изобретения и программные комплексы, многочисленные победы курсантов в кибер-соревнованиях, 24 новых лаборатории, модернизированный Береговой учебно-тренажерный центр, - таковы наиболее значимые результаты.

Уходящий год был по-настоящему успешным для университетских айтишников. Уже под занавес 2021-го магистрант кафедры «Радиоэлектроники и информационных технологий» Феликс Оленко вместе с командой юных программистов Транспортного колледжа Ушаковки занял третье место на XIII Международной олимпиаде работодателей в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21». Команда «Future Lab» за год разработала «умный» браслет «Вибраниум». Он предназначен для решения проблемы интеграции слепоглухонемых людей в социум и повышения уровня и качества их жизни.

12 декабря в зале ученого совета Инженерно-технологической академии Южного федерального университета имени Н. А. Ретинова прошла торжественная церемония закрытия одного из самых известных хакатонов на юге России - Hackathon «CyberGarden». Здесь сразу две команды от Ушаковки стали победителями. Третьекурсники, так громко назвавшие свою команду - «Могучая кучка», были первыми в номинации "Лучший пользовательский интерфейс", а команда «Admire» стала лучшей в номинации «Dream team» от НКБ ВС - это «командная» номинация и победа в ней особенно почетна. Всего же за прошедший год у айтишников Ушаковки около 10 успешных хакатонов, кибер-соревнований и олимпиад.

Курсант Судомеханического факультета Ушаковки Артем Фищенко в 2021 году стал призером конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу. Этот конкурс проводится Российским морским регистром судоходства начиная с 2013 года. Итоги профессионального состязания были объявлены 31 августа этого года. На оценку специалистам Регистра Артем представил работу «Использование цифровой модели для получения диагностической информации о судовом синхронном генераторе». В конкурсе приняли участие студенты девяти ведущих отраслевых вузов из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Владивостока и Новосибирска. В итоге работа Артёма Фищенко заняла третье место среди работ специалистов и магистров.

Отечественная морская наука сейчас интенсивно работает в области автономного судовождения – это является сферой интересов и ученых университета. В 2021 вузом было получено 7 патентов и свидетельств на программные комплексы. Буквально в ноябре университет получил патенты на «Опытный морской модульный комплекс» и «Способ автоматической проводки судна», а также свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Интерфейс индикации и управления морским автономным подвижным объектом с одним или двумя движительно-рулевыми комплексами». Авторами этих работ стали кандидаты технических наук Ярослав Бурылин, Анатолий Попов и Алексей Кондратьев.

Запатентован и “Способ контроля технического состояния судовых центробежных насосов в эксплуатации”, разработкой которого занимались аспирант Алексей Лисаченко, кафедра “Эксплуатация судовых механических установок” и кандидат технических наук Виктор Герасиди.

Под занавес года Ушаковка отправила 25 работ преподавателей для участия в конкурсе “Молодые ученые транспортной отрасли” и 84 на конкурс “Лучший студенческий реферат”.

Так что Государственный морской университет имени адмирала Федора Ушакова завершает год Науки и технологий, существенно обновив лабораторную и тренажерную базу, оставаясь лидером отрасли, форпостом в области морской транспортной науки, подготовки высококвалифицированных кадров.