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Общество28 декабря 2021 6:30

Международный аэропорт Сочи встретил 11-миллионного пассажира

Им стала петербурженка Екатерина Чистякова
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Международный аэропорт Сочи. Фото: пресс-служба администрации города

Международный аэропорт Сочи. Фото: пресс-служба администрации города

Международный аэропорт Сочи зарегистрировал 11-миллионного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Екатерина Чистякова прилетела на отдых в Сочи вместе с мужем и сыном из Санкт-Петербурга. Отпуск для семьи Чистяковых завершился по-настоящему празднично и феерично. На стойке регистрации пассажиров встретили снежным салютом, коридором из воздушных шаров, фанфарами и подарками.

– Семья Чистяковых была в восторге. Они пока что не решили, как распорядиться призом. Но Екатерина пообещала, что в Сочи они обязательно приедут снова, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи украсили елку на главной городской площади. Теперь более 100 тысяч светодиодов радуют жителей курорта.