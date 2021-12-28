Более 5,7 миллиарда рублей туриндустрия Сочи принесла в бюджет Кубани в 2021 году

Сочи планирует принять около 6,9 миллиона гостей. Фото: пресс-служба мэрии

Туриндустрия Сочи принесла в консолидированный бюджет Краснодарского края более 5,7 миллиарда рублей в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

– На курорте в высокий сезон работали более 2,8 тысячи объектов размещения общей емкостью около 86 тысяч номеров, а также пять объектов детского оздоровительного отдыха. В этом году в Сочи открылось 47 новых объектов размещения, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

По словам директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной, консолидированный бюджет Краснодарского края туристическими организациями Сочи перечислено 5,7 миллиарда рублей. Это почти в два раза выше показателя 2020 года.

По итогам года Сочи планирует принять около 6,9 миллиона гостей, что на 4,6% превышает показатель 2019 года и на 23,5% превышает показатель 2020 года.

Как отметил глава курорта Алексей Копайгородский, одним из самых динамично развивающихся видов отдыха является оздоровительный туризм. Власти Сочи уделяют этому направлению особое внимание. В городе идет развитие лечебного туризма на базе сочинских гостиниц и отелей.

Напомним, что в Сочи выросла стоимость жилья. По мнению риелторов, олимпийская столица России становится городом только для богатых.