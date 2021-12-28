Кубань получит почти 18,3 млрд рублей на строительство трех групповых водопроводов

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Краснодарскому краю одобрили заявку на инфраструктурный кредит. Регион получит 18,3 млрд рублей на строительство трех групповых водопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

- На строительство участка Таманского водопровода пойдет 3,5 млрд рублей, на Ейский водопровод - более 7,7 млрд, на Троицкий - 7 млрд, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Средства Краснодарский край получит в 2022 и 2023 годах. Сейчас работы на водопроводах ведутся за краевые деньги.

Стоит отметить, что региону одобрили еще более 65 млрд рублей инфраструктурных кредитов на строительство и реконструкцию 20 очистных сооружений на Азово-Черноморском побережье.