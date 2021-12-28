В Роспотребнадзоре Кубани рассказали, почему люди недооценивают вакцину от коронавируса

Татьяна Гречаная.

С января 2021 года на Кубани идет кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сделать прививку может любой желающий, причем абсолютно бесплатно.

- Вакцинация населения против COVID-19 — единственный способ снизить заболеваемость. К сожалению, жители края вакцину по-прежнему недооценивают, ей не доверяют. , знаете, большинство людей понимают, что прививка эффективна слишком поздно, когда уже оказываются на больничной койке, - сказала в прямом эфире радио «КП»-Краснодар» замруководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

Напомним, сейчас на Кубани стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию продолжают 4433 человека, из них с подтвержденным диагнозом – 2432 пациента.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае зафиксирован спад заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.