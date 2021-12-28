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28 декабря 2021 8:29

В Краснодарском крае новый штамм COVID-19 «омикрон» не обнаружен

Об этом сообщила на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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От омикрона защититься можно с помощью прививки.

От омикрона защититься можно с помощью прививки.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Число заболевших COVID-19 в Краснодарском крае по-прежнему растет. Ежесуточно положительный тест получают более 500 человек. Однако штамм COVID-19 "омикрон" не обнаружен. Об этом сообщила на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная.

Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится контроль за циркуляцией коронавируса, в том числе и нового штамма «омикрон», – рассказала на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная. - На сегодняшний день в регионе нет случаев заражения новым штаммом.

Сейчас медики ведут контроль за состоянием кубанцев.

- Я напомню, что защититься от нового штамма жители края могут с помощью прививки. Российские вакцины помогут не заболеть, - добавляет Татьяна Гречаная.