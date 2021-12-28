В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Краснодарском крае появится детская вакцина

Татьяна Гречаная.

Вакцинация – пока единственный способ остановить распространение коронавирусной инфекции. Сейчас защититься от вируса могут только лица старше 18 лет. Однако уже в следующем году привиться смогут и юные жители края. Об этом сообщила на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная.

- Вакцина "Гам-Ковид-Вак М" уже зарегистрирована. На Кубани мы ее очень ждем, - сообщила на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная. - Надеюсь, что вакцина от коронавирусной инфекции для детей поступит в гражданский оборот в Краснодарском крае уже в начале 2022 года.

По словам Татьяны Гречаной, вакцина "Спутник М" основана на той же платформе, что и оригинальный "Спутник V".

- Вводиться она будет также двумя компонентами с интервалом в 21 день, - добавляет Татьяна Гречаная.

Профилактические прививки детям будут проводить с добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних.