Татьяна Гречаная

В Роспотребнадзоре объяснили необходимость ограничений на улице Красной в Краснодаре в выходные. Татьяна Гречаная считает, что таким образом это помогает избежать столпотворения.

- В выходные эта улица становится пешеходной. Против прогулок на свежем воздухе мы ничего не имеем, но молодежь там кучкуется, собирается толпами, а это опасно. Особенно в период разгула сезонных инфекций, - заявила Татьяна Гречаная.

Напомним, замруководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная 28 декабря ответила на вопросы слушателей радио "Комсомольская правда" в Краснодаре.