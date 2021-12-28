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28 декабря 2021 8:31

В Роспотребнадзоре объяснили необходимость ограничений на улице Красной в Краснодаре в выходные

Замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная озвучила это в эфире радио "Комсомольская правда"
Ева МУР
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Татьяна Гречаная

Татьяна Гречаная

В Роспотребнадзоре объяснили необходимость ограничений на улице Красной в Краснодаре в выходные. Татьяна Гречаная считает, что таким образом это помогает избежать столпотворения.

- В выходные эта улица становится пешеходной. Против прогулок на свежем воздухе мы ничего не имеем, но молодежь там кучкуется, собирается толпами, а это опасно. Особенно в период разгула сезонных инфекций, - заявила Татьяна Гречаная.

Напомним, замруководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная 28 декабря ответила на вопросы слушателей радио "Комсомольская правда" в Краснодаре.