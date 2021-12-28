Проблемный долгострой ЖК «Фонтаны» ввели в эксплуатацию в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Объект планировалось сдать в марте 2020 года. Однако застройщик не выполнил обязательства. В доме по улице Воронежской насчитывается 621 квартира.

– Завершение строительства объекта находилось на контроле администрации края. Он регулярно рассматривался в рамках заседаний Межведомственной комиссии, - отметил вице-губернатор Евгений Наумов.

Напомним, с начала года дольщики Кубани получили ключи от 9 тысяч квартир. В следующем году запланировано восстановить права граждан по 85 проблемным объектам.