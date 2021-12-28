Елка из футбольных мячей появилась в Сочи

Елка из футбольных мячей. Фото: стадион "Фишт"

В Сочи появилась елка из футбольных мячей. Ее расположили на футбольном поле. Об этом сообщает пресс-служба стадиона «Фишт».

– Общая площадь елки составила около тысячи квадратных метров. Ее украсили 73 футбольных мяча. В качестве гирлянды использовали 200 метров дюралайта, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов.

Глава стадиона «Фишт» добавил, что в 2020 году была установлена елка, украшенная 258 футбольными мячами.

– В этом году мы пошли по иному пути. Мы захотели сделать акцент именно на футбольном поле, чтобы нашу елку можно было увидеть даже с высоты птичьего полета, – сказал Вениамин Богомолов.

Новогодняя елка стадиона «Фишт» состоит из четырех ярусов. Каждый ярус высотой 12 метров, ширина основания – 40 метров. Примечательно, что создатели елки не использовали краситель. Все, что мы видим на футбольном поле – это результат отражения солнечного света от стеблей травы, расположенных под определенным углом.