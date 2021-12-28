Фото: администрации Краснодарского края.

В Роспотребнадзоре Кубани рассказали о преимуществах назальной вакцины от коронавируса. Напомним, это препарат разработан в Центре имени Гамалеи, – это, по сути, второй компонент вакцины «Спутник V». Важное отличие - вводится он не уколом, а распыляется в нос. По словам ученых, назальная вакцинация поможет создать еще один барьер для проникновения.

- Назальную вакцинацию на Кубани тоже очень ждем. Ее применение удобно и безболезненно. Думаю, что она должна быть предназначена именно для массовой вакцинации, например, в школах, колледжах, в воинских частях, - сообщила на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная. - Но отмечу, что назальная вакцина хороша прежде всего тем, что после нее образуется секреторные антитела, не дающие вирусу прикрепиться.