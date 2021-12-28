Татьяна Гречаная

В Роспотребнадзоре заявили о готовности диалога с противниками вакцинации на Кубани. Об этом во время прямой линии с эпидемиологами на радио "Комсомольская правда" заявила Татьяна Гречаная.

- Я готова к некоей шахматной партии, назовем это так, - сказала замглавы ведомства в эфире. - Готова к диалогу. Скажу лишь одно, я ярый приверженец вакцинации, а весомых аргументов против нее я пока так и не услышала.

Напомним, в Краснодарском крае по-прежнему остаются закрыты 78 групп в 46 детских садах Кубани из-за коронавируса. Также ученики 152 классов в 88 региональных школах переведены на дистанционное обучение из-за заболевших COVID-19 одноклассников. Прекращены очные занятия в 11 группах 7 колледжей и техникумов.