Благоустройство зеленых зон завершили в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Благоустройство зеленых зон завершили в Краснодаре. В городе обновили бульвары Героев-Разведчиков и Мариинский, сквер им. Льва Толстого и Городской сад «Сосновый». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Городской сад «Сосновый» площадью почти 8 гектаров находится по улице им. Профессора Малигонова. В этом году здесь оборудовали тротуарные дорожки, построили две детские и спортивную площадки. На территории установили теннисные столы, высадили 398 деревьев и почти 10 тысяч кустарников. Здесь проложили и велодорожку, а также площадку для выгула собак.

В сквере им. Льва Толстого площадью 2,5 гектара уложили более 3,5 тысячи квадратных метров тротуарной плитки, высадили 180 деревьев и 7,5 тысячи кустарников. Здесь установили детскую площадку, две спортивные площадки и оборудовали зону тренажеров.

А бульвар Мариинский площадью более 1 гектара по улице Октябрьской. Здесь уложили 3,6 тысячи квадратных метров тротуарной плитки, обустроили детскую площадку, обновили постамент памятника полководцу Александру Суворову, бюсты военачальников. В том числе высадили 67 деревьев и 1,2 тысячи кустарников.

А на бульваре Героев-Разведчиков площадью 2,9 гектара уложили тротуарную плитку, оборудовали детскую площадку, освещение, посеяли газон. На территории установлены 80 лавочек, 13 видов игрового оборудования и ограждение детской площадки.

Работы в общественных зонах провели по нацпроекту «Жилье и городская среда». Более 122,5 тысячи человек участвовали в голосовании.