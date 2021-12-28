На Кубани за сутки выявили 316 случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту 10 дней Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 316 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему пациенту 10 дней, самому старшему – 88. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

В Краснодаре заразились 184 человека, в Туапсинском районе – 20, в Динском и Кавказском – по 12, в Апшеронском – 11, в Тихорецком – 11. По 9 заболеваний зафиксировали в Анапе и Ейском муниципалитете, 6 – в Тбилисском, по 5 – в Крымском и Отрадненском.

- По 4 положительных результата получено в Выселковском и Успенском районах, 3 – в Белоглинском, по 2 – в Абинском, Каневском, Кореновском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Новопокровском муниципалитетах и Сочи, по 1 - в Белореченском, Брюховецком, Гулькевичском, Калининском, Славянском, Усть-Лабинском районах, в Геленджике и Новороссийске, - сообщает Оперативный штаб региона.

За сутки на Кубани скончался 21 пациент. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 84 человека, 5 – на ЭКМО.