«Россети Кубань» направила 200 млн рублей на развитие электросетей в Тахтамукайском и Теучежском районах Адыгеи

Фото: «Россети Кубань».

Специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» реализовали комплекс мероприятий по развитию электросетевого комплекса Тахтамукайского, Теучежского районов Республики Адыгея и г. Адыгейска. На модернизацию электросетевой инфраструктуры в 2021 году было направлено более 200 млн рублей.

В рамках реализации инвестиционной программы и мероприятий по технологическому присоединению введено в эксплуатацию порядка 27 км воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ и 21 трансформаторная подстанция.

Проведена реконструкция подстанции 110 кВ «Термнефть» с оснащением быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий. Выполненные работы позволят повысить уровень оперативного реагирования в случае аварийного отключения высоковольтного оборудования, сократить временные затраты на проведение ремонтных работ, тем самым обеспечить надежность электроснабжения потребителей.

На одном из ключевых питающих центров – подстанции 110 кВ «ИКЕА» – реконструирована система противоаварийной автоматики. Завершается реконструкция с увеличением трансформаторной мощности подстанции 110 кВ «Адыгейская». Общая мощность питающего центра после проведения работ увеличится в полтора раза, с 32 до 50 МВА.

В 2022-2023 гг. планируется увеличение энергомощности на центрах питания «ИКЕА» и «Энем».

– Территория пригорода Краснодара, в том числе граничащих с ним Теучежского и Тахтамукайского районов Адыгеи, активно осваивается и расширяется. Идет массовое жилищное и промышленное строительство, – отметил директор Краснодарских электросетей Андрей Герасько. – Мероприятия по строительству и реконструкции энергообъектов позволят обеспечить надежность электроснабжения более 130 тысяч человек, проживающих на территории данных районов, и создать доступную энергетическую инфраструктуру для электроснабжения промышленных и инвестиционных площадок республики.