«Кантата» в честь Нового года дарит скидки

Фото: «Кантата»

Новый год уже близко. Если вы до сих пор не определились с подарком своему близкому человеку, коллеге, начальнику или деловому партнеру, то вам поможет сеть галерей чая, кофе, сладостей и эксклюзивных подарков «Кантата».

Специально к Новому году «Кантата» запускает акцию «День подарков». В галерее чая, кофе и сладостей можно найти подарки на любой вкус. В сети бутиков компания дарит скидку на весь ассортимент товаров 15%. В акции могут принять участие обладатели дисконтной программы.

Фото: «Кантата»

В «Кантате» можно найти более 230 сортов чая и 100 видов кофе, привезенных из разных уголков мира. Консультанты помогут подобрать те сорта чая и кофе, которые порадуют сотрудников, коллег, партнеров, родных и близких людей.

Компанию чаю и кофе составят кондитерские изделия ручной работы. В «Кантате» также можно найти ценные креативные подарки.

Сотрудники бутиков составят подарочные корзины, сумки, букеты из несколько сортов чая и кофе исходя из ваших пожеланий. На десерт – шоколад из какао-бобов премиального качества. При желании подарочные наборы могут доставить адресату от вашего имени.