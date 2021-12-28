В Геленджике организовано наблюдение за уровнем воды в Джанхоте Фото: instagram.com/tcmp.chs/

На Кубани на Черноморское побережье обрушились ливни. Накануне обильными осадки хлынули в Новороссийск. В Анапе, например, дождевой водой подтопило кладбище.

А в Геленджике непогода повредила автоматический гидрологический комплекс №67 на реке Джанхот в селе Прасковеевка. Об этом сообщает территориальный центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера.

- На период восстановления гидрологического комплекса для обеспечения безопасности населения в период прохождения паводков организован пост визуального контроля за уровнем воды в реке Джанхот с заданной периодичностью, - говорится в сообщении.