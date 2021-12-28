К пожизненному заключению приговорили мужчину за убийство четырех человек на Кубани

Ранее мужчина был судим за убийство и разбой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожизненное заключение присудили мужчине за убийство четырех человек и другие преступления на Кубани. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так, в мае 2018 года пьяный 33-летний подсудимый избил на дороге незнакомого водителя. Затем, в октябре, он украл машину матери.

В ноябре того же года в Гулькевичском районе пьяный мужчина встретил бывшую сожительницу и потребовал изменения показаний по уголовному делу по факту угрозы убийством ее сына. Подсудимый поднялся вместе с ребенком на радиорелейную мачту, где на высоте 28 метров угрожал сбросить мальчика. Мужчина потребовал рассказать в полиции о том, что якобы в отношении ее сына он ничего не совершал.

Мужчина оскорблял и избивал женщину, затем силой вывез в лесополосу и заставил руками рыть землю и якобы искать спрятанный пистолет. Он угрожал застрелить ее. Позже подсудимый привез женщину в заброшенный дом, где привязал к ножке кровати и удерживал, пока она не сбежала.

В том числе Егорин признан виновным в убийстве четырех человек. В конце ноября 2018 года в селе Отрадо-Кубанском, выпивая, он зарезал двоих знакомых. Позже он напал на мужчину и женщину, которые находились в доме. Жертвы скончались на месте.

Подчеркивается, что мужчина раньше уже был судим за убийство и разбой. Мужчина в зале суда вину не признал. Расследование проводилось СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд приговорил Егорина к лишению свободы на пожизненный срок. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.