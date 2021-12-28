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Общество28 декабря 2021 10:00

Прокурор Кубани рассказал о заниженных компенсациях на средства реабилитации для инвалидов

Сергей Табельский прокомментировал ситуацию в прямом эфире
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Проводятся проверки

Проводятся проверки

28 декабря главный прокурор Кубани Сергей Табельский провел пресс-конференцию. Местные СМИ задали насущные вопросы. Главный редактор «Комсомольской правды» Ольга Шахова спросила про заниженные компенсации на средства реабилитации для инвалидов.

В Краснодаре жители с ограниченными возможностями здоровья обратились в общественные организации с просьбой о помощи. Люди за свои деньги купили протезы и инвалидные коляски. Но объем выплаченных компенсаций оказался значительно меньше реально потраченных сумм – им вернули 40-50 %. «Комсомолка» узнала, проводятся ли по данным фактам проверки.

- В декабре поступило более сотни обращений по допущенным фактам. Проверки продолжаются. Вынесено около 70 представлений. К административной ответственности привлечены пять лиц. Ведомство проинформировано об увеличении финансирования, - сказал начальник управления за соблюдением федерального законодательства Андрей Московчук.

При этом главный прокурор Сергей Табельский добавил, что по компенсациям вопрос поднимался еще в прошлом году. Причина в нехватке финансирования. Было несколько процессов, выделили 500 млн, но этого все равно оказывается недостаточно. Каждый год власти увеличивают бюджет на данное направление. По средствам реабилитации сегодня также продолжается работа.