2022 год встретят на «Роза Хутор» фейерверком

Фото: пресс-служба «Роза Хутор»

Во время новогодних каникул гости смогут посетить резиденцию Деда Мороза, послушать выступления уличного оркестра и музыкальные сеты известных диджеев, увидеть лазерное шоу и фейерверк. Учитывая эпидемиологическую обстановку и требования Роспотребнадзора все мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых мер.

- В праздничный день, 31 декабря, в Роза Долине, на террасе отеля «Рэдиссон» откроется резиденция Деда Мороза. Она будет работать все каникулы вплоть до 6 января с 11:30 до 15:00, - сообщают в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Фото: пресс-служба «Роза Хутор»

Проводить 2021 год гостям поможет оркестр ТВ Band и аниматоры. Начиная с 20:00 вплоть до 01:00 на площади у Ратуши зажигательные сеты исполнят DJ Rich Rudeboyz и Pasha Bronx. В 20:30 к празднику присоединится уличный театр «Черный квадрат». А после традиционного выступления президента России Владимира Путина, ровно в полночь, небо над курортом раскрасит праздничный фейерверк.

Дополнит новогоднюю программу курорта прибытие на железнодорожную станцию «Роза Хутор» сказочного поезда Деда Мороза из Великого Устюга. Он появится на перроне 31 декабря в 20:30, чтобы поздравить гостей курорта с Новым годом. По заранее купленным билетам можно будет посетить и его передвижную резиденцию, согреться горячим чаем, отправить новогоднюю открытку в любой уголок России и получить подарок. В 03:10 1 января 2022 состав отправится дальше по маршруту, чтобы принести новогоднюю сказку в другие города нашей страны.

Развлекательная программа продлится на курорте до 6 января. Каждый вечер на площади Ратуши будет проходить яркое лазерное шоу.