Кабинет КТ открыли в Абинской районной больнице

Компьютерные томографы поставляют во все районные медучреждения Фото: пресс-служба краевой администрации
Кабинет компьютерной томографии открыли в Абинской районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
С помощью оборудования врачи смогут выявить инсульт, пневмонию и другие заболевания на ранних стадиях. Аппарат в том числе нужен для диагностики пациентов с COVID-19.
Использовать аппарат КТ начнут с января нового года.
Напомним, во все муниципальные больницы Кубани закупают компьютерные томографы. Поручение дал Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии».