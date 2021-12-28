Кабинет КТ открыли в Абинской районной больнице

Компьютерные томографы поставляют во все районные медучреждения Фото: пресс-служба краевой администрации

Кабинет компьютерной томографии открыли в Абинской районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

С помощью оборудования врачи смогут выявить инсульт, пневмонию и другие заболевания на ранних стадиях. Аппарат в том числе нужен для диагностики пациентов с COVID-19.

Использовать аппарат КТ начнут с января нового года.

Напомним, во все муниципальные больницы Кубани закупают компьютерные томографы. Поручение дал Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии».