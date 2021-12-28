Сергей Табельский: Проблема с обманутыми дольщиками на Кубани не решится к 2023 году

Прокуратура продолжает работать в данном направлении

28 декабря главный прокурор Кубани Сергей Табельский проводит пресс-конференцию. Он отвечает на важные вопросы журналистов. Один из них – обманутые дольщики.

- Власти обещали восстановить права дольщиков проблемных домов к 2023 году. Но этого не будет. Времени мало. Я об этом говорю губернатору, мэру и другим заместителям. Если за три года не достроили, за год точно достроить не успеем, - отметил Табельский.

Главный прокурор отметил, что сейчас два варианта развития - либо достройка дома, либо выплаты. Но некоторые дома невозможно достроить, нужно выдавать компенсации, но не все согласны.

- Проблема есть, согласен. Продолжаем работать в этом направлении. По данным фактам в отношении недобросовестных застройщиков 288 дел уже ушло в суд, многие осуждены, - отметил Сергей Табельский.