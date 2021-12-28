Кубань планирует получить федеральный бюджетный кредит для развития электротранспорта Фото: пресс-служба краевой администрации

Краснодарский края планирует получить федеральный бюджетный кредит на развитие электротранспорта. Постановление о мере поддержки подписал Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Уже 10 регионов, в том числе и Кубань, желают получить господдержку. На Кубани средства запланированы на прокладку трамвайных линий в Краснодаре – более 35 километров – и замену устаревших составов.

– Краснодару необходимо развитие общественного транспорта. С помощью федеральных средств мы планируем не только строить новые трамвайные линии, но и обновлять подвижной состав, - отметил первый вице-губернатор Игорь Галась. - За три года из краевого бюджета выделено три миллиарда рублей на покупку 103 трамвайных вагонов, более 50% трамваев города будут заменены на новые вагоны различной

В краевом центре запланировано в два этапа построить новые трамвайные линии «Магистраль» протяженностью 71 километр. Первый этап в восточной части города составит 35,6 километров. Второй этап протяженностью 35,4 километров планируют реализовать в западной части Краснодара.