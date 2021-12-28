Прокурор Кубани уверен, что проблемы с водой в Геленджике закончатся в 2023 году

Работы в направлении улучшения качества воды продолжаются

28 декабря главный прокурор Кубани Сергей Табельский проводит пресс-конференцию. Один из насущных вопросов от журналистов стал о постоянных перебоях с водой в Геленджике. Глава надзорного ведомства отметил, что проблема иссякнет полностью в 2023 году.

- Проблемы с водой для южных городов давняя, она тянется не одно десятилетие. Есть лица, которых привлекли к ответственности при реконструкции Троицкого водопровода. Его провели на 11 км, еще несколько километров осталось. Сейчас ведутся работы, чтобы передать озеро в муниципальную собственность, также появятся новые скважины. Уже сегодня ситуация улучшается. Исходя из темпов работ, проблемы с водой в Геленджике закончатся в 2023 году, - сказал Табельский.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кубань получит почти 18,3 млрд рублей на строительство трех групповых водопроводов. На Троицкий выделят 7 млрд.