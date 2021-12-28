Прокуратура пояснила ситуацию с отсутствием школьного автобуса в поселке Новознаменском Краснодара

Жалоб по данным фактам нет

28 декабря главный прокурор Кубани Сергей Табельский провел пресс-конференцию. Главный редактор «Комсомольской правды» Ольга Шахова спросила про отсутствие школьного автобуса в поселке Новознаменском Краснодара. Сотрудники надзорного ведомства разъяснили ситуацию и сообщили, что нарушения в этом нет, так подвоз детей все равно организован.

- Школьного автобуса в поселке Новознаменском нет. Но в населенный пункт местные власти организовали маршрутный автобус, его продлили до школы. В действиях органов местного самоуправление нарушений нет. Жалоб по данному факту в прокуратуру не поступало, - прокомментировали в прокуратуре края.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в прокуратуре рассказали, когда решится проблема с водой в Геленджике, а также об обманутых дольщиках на Кубани.