Уголовное дело мэра Краснодара передали в СК РФ

Андрей Алексеенко

Уголовное дело в отношении мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК. Об этом сообщают РИА Новости.

Андрея Алексеенко допросили 22 декабря по делу о взятке. По версии следствия, прежде первый вице-губернатор края через посредника в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей.

- За это он обещал выдать заключение курируемым им департаментом о соответствии построенной многоэтажки в Прикубанском округе, несмотря на недостатки, - говорится в релизе СУ СК по Краснодарскому краю.

В день допроса Андрей Алексеенко вернулся на рабочее место в администрацию.