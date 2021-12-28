Прокуратура: Кубанскому казачьему хору поручили устранить нарушения до 1 февраля 2022 года

Руководство хора устраняет нарушения

28 декабря на пресс-конференции, которую провел главный прокурор Кубани Сергей Табельский, подняли вопрос по ситуации с Кубанским казачьим хором. В надзорном ведомстве отметили, что проверку проводит минкульт.

- Проверка проводится министерством культуры. Известно, что ведомство поручило до 1 февраля 2022 года устранить все выявленные нарушения, - сказали в прокуратуре.

Также главный прокурор выразил надежду, что все закончится хорошо.

- Хотелось бы, чтобы Кубанский казачий хор вышел на новый уровень, и мы наслаждались пением, а не внутренним конфликтом, - сказал Сергей Табельский.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после проверки минкультуры в Кубанском казачьем хоре выявили необоснованное расходование средств на сумму более 130 млн рублей.