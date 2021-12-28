В Сочи запретили въезд в Красную Поляну на автомобилях без зимней резины

Разработана схема дислокации перехватывающих парковок. Фото: мэрия Сочи

В Сочи не будут пускать в Красную Поляну автомобили без зимних шин. Власти города подготовили перехватывающие парковки, чтобы снизить транспортную нагрузку в горном кластере, сообщает пресс-служба администрации курорта.

– В Красную Поляну можно будет попасть только на автомобилях, которые оборудованы согласно техническому регламенту. Также разработана схема дислокации перехватывающих парковок, – рассказали в пресс-службе сочинской мэрии.

В Сочи планируют использовать парковки, которые расположены в районе железнодорожных вокзалов. Любой желающий сможет пересесть на электропоезда «Ласточка». Возле железнодорожного вокзала «Адлер» оборудуют парковку 400 мест, у вокзала «Имеретинский курорт» – на 100 машино-мест.

– На территории курортов «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» есть парковки, вмещающие почти пять тысяч автомобилей, – добавили в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что свыше 5,7 миллиарда рублей туристическая отрасль Сочи принесла в бюджет Краснодарского края в 2021 году.