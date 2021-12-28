Деды Морозы поздравили пациентов детской краевой больницы Краснодара

Деды Морозы использовали альпснаряжение и задействовали даже подъемный кран Фото: кадр из видео

Чудеса и мечты в преддверии Нового года должны сбываться - в это искренне верят как взрослые, так и дети. Повсюду царит зимняя сказка, пусть и с плюсовой температурой на Кубани, но с новогодним настроением, испортить которое, пожалуй, никому не удастся. Разве только «поднять».

Это удалось сделать настоящим сказочным волшебникам. Деды Морозы спустились к маленьким пациентам детской краевой больницы Краснодара.

Ребята, которым сейчас как никогда нужна поддержка, да еще и в преддверии новогодних праздников, уж точно были рады такому сюрпризу. Настоящие Деды Морозы в ярких красных костюмах, с длинными бородами и главными атрибутами – посохом и мешком с подарками - спустились к ним с крыши здания. Волшебники использовали альпснаряжение и задействовали даже подъемный кран.

Деды Морозы выполнили свою добрую миссию. А новогоднее настроение у маленьких пациентов и вера в чудо теперь уж точно прибавились!