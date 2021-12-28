На Новый год в Сочи запанировано более 130 праздничных мероприятий

В Сочи продолжат работу передвижные новогодние театрализованные бригады. Фото: мэрия города

В Сочи пройдет более 130 новогодних и рождественских мероприятий для жителей и гостей курорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

– У нас в городе продолжают действовать антиковидные ограничения. В Сочи продолжат работу передвижные новогодние театрализованные бригады. Во всех учреждениях культуры Сочи подготовлена праздничная новогодняя программа, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Уже известно, что на площади Флага возле городской елки установят интерактивный экран. Устройство свяжет сочинцев и гостей Сочи с жителями других городов в режиме онлайн. А в новогоднюю ночь на железнодорожную станцию курорта «Роза хутор» прибудет поезд Деда Мороза. Жителям и гостям курорта предлагают посетить его передвижную резиденцию.

Ожидается, что в новогоднюю ночь небо над Сочи озарят фейерверки.