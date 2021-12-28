The Blaze и French 79 выступят на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Знаменитый фестиваль спорта и музыки в горах Quiksilver New Star Camp пройдет на курорте с 1 по 10 апреля в 2022 года в формате Mountain Phenomenon . В музыкальной программе нового концепта New Star Camp гостей ждут 4 фестивальные сцены, десятки разных вечеринок и электронный вайб от французов The Blaze и French 79.

Дебютное выступление The Blaze в России должно было состояться еще на фестивале 2020, который в итоге был отменен. На следующий год концерт французов не состоялся из-за ковидных ограничений. И вот, наконец, гости Quiksilver New Star Camp станут свидетелями долгожданного выступления The Blaze в горах. 2 апреля хедлайнер фестиваля выступит с диджей-сетом на вечеринке открытия, где в прошлом году разрывала танцпол техно-дива Nina Kraviz.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

На счету The Blaze многочисленные успешные туры по Европе и США, фурор на фестивалях Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound, Reading & Leeds, Roskilde, Parklife, Pitchfork Paris. В своей музыке кузенам Джонатану и Гийому удалось объединить мощный электро-хаус и художественный кинематограф, а их видео на острые социальные темы собирают на YouTube по 70 миллионов просмотров. Музыканты определяют свой жанр как «emotional dance music».

French 79

Французский музыкальный вайб не отпустит гостей и 3 апреля. Электро-поп-проект French 79 из Марселя, находящегося, кстати, на широте Сочи, выступит с диджей-сетом на главной сцене фестиваля в третий день Quiksilver New Star Camp. В творческом арсенале группы – три прогремевших альбома с запоминающимся неймингом Olympic, Angel и Joshua, более 200 концертов по всему миру, дуэт с американкой Сарой Ребеккой и Joshua тур по Европе и Америке 2021-2022. Стиль музыки French 79 характеризуется редким и изысканным сочетанием национального музыкального колорита, отсылок к фильмам юности и музыке с кассет, ироничного самоанализа и тонкой рефлексии.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Помимо французов гостей фестиваля ждут шоукейсы модных музыкальных комьюнити Basement при поддержке Winline, диско-клуба Raduga, Powerhouse, а также по традиции много сюрпризов от партнеров фестиваля Visa, Casio, Яндекс и других брендов.

Следить за новостями спортивной, музыкальной и культурной программ Quiksilver New Star Camp можно в инстаграм-аккаунте фестиваля и на его официальном сайте newstarcamp.ru, где также можно приобрести туры на фестиваль. В тур входит проживание в отеле, ски-пасс и браслет участника, дающий бесплатный доступ ко всем мероприятиям и локациям фестиваля.

Контакты для СМИ: Ирина Другова. Тел. +79067673308. irina.drugova@weareinsports.ru

Ната Юхарева. Тел. +79266020949. pr@newstarcamp.ru