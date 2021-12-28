Доходы бюджета Кубани превысят 350 млрд рублей за 2021 год

Доходы бюджета Кубани превысят 35 миллиардов рублей за 2021 год. Итоги работы озвучили на краевом совещании о работе органов исполнительной власти под председательством Вениамина Кондратьева.

– Доходы бюджета по итогам 2021 года превысят 350 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем мы планировали, и на 32 миллиарда больше допандемийного 2019 года, - отметил глава региона.

Основную часть расходов 2022 года – это более 241 миллиарда рублей – направят на социальную сферу, в частности, строительство школ, детсадов, больниц.

- Государственный долг края за этот год сократили более чем на 2,5 миллиарда рублей. За 11 месяцев объем муниципального долга снизился на 4,3 миллиарда рублей и составляет 11 миллиардов, - подчеркнул вице-губернатор Игорь Галась. – Реконструировали четырем муниципалитетам долг по кредитам, предоставленным из краевого бюджета, - Краснодару, Новороссийску, Сочи и Тбилисскому району. Задолженность списана в объеме 2,3 миллиарда рублей.