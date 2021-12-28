По улице Туренко ведутся восстановительные работы на магистральном водоводе. Фото: водоканал Сочи

В Сочи авария на водопроводе создала угрозу обрушения опорной стены. Жители Хостинского района остались без воды, сообщает пресс-служба городского водоканала.

– По улице Туренко ведутся восстановительные работы на магистральном водоводе. Здесь выявлена течь, которая влияет не только на бесперебойную подачу воды, но и создает угрозу обрушения опорной стены, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Кубань» в пресс-службе сочинского водоканала.

На этом участке полностью перекроют автомобильное движение. К тому же, перебои с водоснабжением наблюдаться у жителей ряда домов по улицам Ручей Видный и Туренко.

– Устранить неполадки планируем до 29 декабря, – добавили в водоканале Сочи.

Напомним, что в Сочи смастерили новогоднюю елку из футбольных мячей. Ее разместили на стадионе «Фишт».