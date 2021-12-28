Большинство краснодарцев довольны главной городской новогодней елью

22-метровая новогодняя ель Краснодара

Большинство краснодарцев довольны украшением главной городской новогодней елки. Рейтинг самых красивых деревьев составили специалисты портала SuperJob.

Так, первое место списка заняло праздничное дерево из Уфы – каждому второму из трех жителей украшение пришлось по душе. Всего в городе елью довольны 67%.

Вторую строку рейтинга заняла столица Кубани. В Краснодаре 22-метровая елка на Главной городской площади пришлась по вкусу 68% жителей, на 28% она не произвела впечатление, а 9% затруднились ответить. Третья позиция – у елки из Воронежа. В Красноярске новогоднему дереву рады больше половины жителей – 59%. Между прочим, в этом году здесь установлена самая высокая елка.

В Нижнем Новгороде елью довольны 56%, в Перми — 54%, в Казани — 53%. А деревья в двух столицах понравились почти одинаковому количеству жителей – чуть больше половины. Так, в Москве елке рады 52% , а в Санкт-Петербурге – 51%.

Тем временем в мэрии Краснодара озвучили план мероприятий, которые ждут жителей в новогодние праздники. Для жителей организуют театрализованные программы, театры, выставки.