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Общество28 декабря 2021 12:45

Прокуратура Кубани обжалует замену дисквалификации мэра Геленджика на штраф

Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Кубани Сергей Табельский
Светлана ОВДЕЙ
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Алексей Богодистов

Алексей Богодистов

Прокуратура Краснодарского края обжалует замену дисквалификации мэра Геленджика штрафом. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор регионального органа Сергей Табельский.

- По мэру мы кассацию пишем, — ответил на вопрос журналистов прокурор Краснодарского края.

Напомним, мэра Геленджика Алексея Богодистова было решено дисквалифицировать от должности на один год из-за невыполнения законных требований прокурора. Позже суд рассмотрел жалобу главы курорта и заменил наказание штрафом.