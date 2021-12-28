Прокуратура Кубани обжалует замену дисквалификации мэра Геленджика на штраф

Алексей Богодистов

Прокуратура Краснодарского края обжалует замену дисквалификации мэра Геленджика штрафом. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор регионального органа Сергей Табельский.

- По мэру мы кассацию пишем, — ответил на вопрос журналистов прокурор Краснодарского края.

Напомним, мэра Геленджика Алексея Богодистова было решено дисквалифицировать от должности на один год из-за невыполнения законных требований прокурора. Позже суд рассмотрел жалобу главы курорта и заменил наказание штрафом.