В Краснодарском крае газифицировали хутор Песчаный. Фото: «Газпром газораспределение Краснодар».

«Газпром газораспределение Краснодар» ввел в эксплуатацию газопровод протяженностью 13,63 км в хуторе Песчаном Тбилисского района Краснодарского края. Для газификации хутора также установлен пункт редуцирования газа.

Новый газопровод создает условия для подключения домовладений хутора, а также школы, дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Объект построен за счет средств регионального бюджета.

- Это долгожданное событие для жителей хутора. Мы уже принимаем заявки на подключение, – отметил директор Филиала №5 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Михаил Зуев.

СПРАВКА «КП»

АО «Газпром газораспределение Краснодар» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов.